Caen tres por robo a transportista de Cuautitlán Izcalli
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron la
detención de tres sujetos señalados como presuntos responsables de un violento
atraco a un vehículo de carga registrado el pasado 9 de septiembre sobre la
carretera Cuautitlán - Teoloyucan, a la altura de la colonia Santa Bárbara, en
el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Los hechos se suscitaron cuando un grupo de individuos
armados interceptó una camioneta Nissan NP300 de color blanco, utilizada para
el transporte de mercancía de ferretería. La víctima, al verse amenazada, dio
aviso inmediato al número de emergencias 9-1-1, lo que activó el protocolo de busqueda.
Gracias a las cámaras de videovigilancia del C5 y al
seguimiento de elementos estatales, se logró ubicar a los presuntos
delincuentes, quienes se desplazaban a bordo de una Chevrolet Van Express y un
Chevrolet Aveo, ambos de color blanco. Este último, se presume, fungía como
muro para facilitar el robo.
Como resultado del operativo, fueron capturados Adán “N”,
Miguel “N” y José “N”, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público
para determinar su situación jurídica. Además, se aseguraron las dos unidades
utilizadas durante el ilícito.
Autoridades no descartan que los implicados estén relacionados con otros delitos en la región, por lo que las investigaciones continuarán en curso.
