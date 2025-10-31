viernes, 31 de octubre de 2025

Capitán del Ejército Mexicano mata a asaltante en restaurante de Naucalpan


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Un violento intento de asalto terminó con un muerto y un asaltante huido, luego de que un capitán del Ejército Mexicano reaccionara rápidamente y abatiera a uno de los delincuentes que intentaron robarle en un restaurante de la colonia Lomas de San Agustín.

El capitán, quien se encontraba con una mujer exmilitar en el establecimiento "Tortas Tomy", fue abordado por dos sujetos armados con pistolas. Uno de ellos, al ver al militar, intentó amagarlo para robarle sus pertenencias. Pero el capitán, sin titubear, desenfundó su arma de cargo y disparó al asaltante en al menos dos ocasiones, dejándolo muerto en el lugar, a pocos metros de la entrada del restaurante, con dos impactos en el pecho.

El cuerpo del presunto delincuente fue encontrado junto a una pistola, mientras tanto, su cómplice aprovechó para darse a la fuga.

Elementos de Protección civil confirmaron el deceso del presunto delincuente. En tanto, el elemento castrense fue puesto a disposición del ministerio público.

