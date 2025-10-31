Capitán del Ejército Mexicano mata a asaltante en restaurante de Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Un
violento intento de asalto terminó con un muerto y un asaltante huido, luego de
que un capitán del Ejército Mexicano reaccionara rápidamente y abatiera a uno
de los delincuentes que intentaron robarle en un restaurante de la colonia
Lomas de San Agustín.
El capitán, quien se encontraba con una mujer exmilitar en
el establecimiento "Tortas Tomy", fue abordado por dos sujetos
armados con pistolas. Uno de ellos, al ver al militar, intentó amagarlo para
robarle sus pertenencias. Pero el capitán, sin titubear, desenfundó su arma de
cargo y disparó al asaltante en al menos dos ocasiones, dejándolo muerto en el
lugar, a pocos metros de la entrada del restaurante, con dos impactos en el
pecho.
El cuerpo del presunto delincuente fue encontrado junto a
una pistola, mientras tanto, su cómplice aprovechó para darse a la fuga.
Elementos de Protección civil confirmaron el deceso del presunto delincuente. En tanto, el elemento castrense fue puesto a disposición del ministerio público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión