Capturan a jauría que atacó a mujer en Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán. Ixtapaluca.- En respuesta a
los hechos registrados recientemente en la Unidad Habitacional Palmas 1, donde
una jauría de perros fue captada en video atacando a una mujer, autoridades
municipales llevaron a cabo un operativo especial para asegurar a los animales
involucrados.
La operación fue ejecutada por personal de Control y Bienestar Animal, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y el Agrupamiento K9. El despliegue, realizado sin incidentes, concluyó con la captura de cuatro ejemplares adultos y nueve cachorros, todos trasladados a las instalaciones de la Coordinación Municipal de Control y Bienestar Animal.
En ese lugar, los animales serán sometidos a valoración
médica, control sanitario y procedimientos de esterilización. El operativo se
desarrolló sin confrontaciones y sin daños materiales o humanos, según
informaron las autoridades participantes.
Para complementar el proceso, se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), así como de un especialista en etología, quienes se encargarán de evaluar el comportamiento de cada ejemplar capturado. Aquellos que sean determinados como aptos para la convivencia humana serán integrados a programas de reinserción y posible adopción. Los que no cumplan con estos criterios permanecerán bajo resguardo permanente en el Centro de Control y Bienestar Animal.
