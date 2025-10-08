Capturan a sujeto por brutal feminicidio en Jardines de San Gabriel
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una
historia de horror se escribe con sangre en las calles de Ecatepec. La Fiscalía
del Estado de México informó que fue capturado Samuel “N”, señalado como
presunto autor del feminicidio de una mujer de 33 años, ocurrido el pasado 26
de septiembre en la colonia Jardines de San Gabriel.
Los hechos se registraron en la calle Clavel, donde la
víctima fue atacada con un objeto punzocortante. Malherida, fue ayudada por
vecinos y trasladada con vida, pero perdió la batalla el 2 de octubre a
consecuencia de las graves heridas. Según testigos, el agresor huyó al ser
sorprendido por vecinos, se refugió en su casa, se cambió de ropa y escapó con
rumbo desconocido.
Tras intensas indagatorias, agentes del Ministerio Público
lograron ubicar al sospechoso en la colonia Jardines de San Miguel, donde fue
aprehendido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de
Ecatepec, donde enfrentará a la justicia.
Aunque se le presume inocente hasta que se dicte sentencia, la comunidad clama justicia por este crimen. El caso sigue abierto y bajo investigación.
