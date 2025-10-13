Cargaban pistolas y fusil en Ecatepec: Están detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Un fuerte
operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, bajo el Mando
Unificado Zona Oriente, sacudió la colonia Almarcigo Sur, al asegurar a cinco
sujetos presuntamente ligados a delitos graves.
Los hechos ocurrieron en la calle Temascaltepec esquina con
Bugambilias, donde los uniformados, en acciones preventivas como parte de las
Mesas de la Paz, lograron la detención de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años
de edad, identificados como Bryan “N”, Rubén “N”, Abraham “N”, Anthony “N” y
Julio “N”.
A los sospechosos se les encontraron diversos enervantes y
armas prohibidas, incluyendo una pistola tipo escuadra, un fusil hechizo, un
revólver artesanal, cartuchos útiles, una báscula gramera, una motoneta, y una
bolsa con sustancia cristalina parecida a metanfetamina, además de teléfonos
celulares posiblemente usados para actividades ilícitas.
Los detenidos fueron leídos sus derechos y quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
