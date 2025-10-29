Celebran el Foro Regional de Consulta del T-MEC: Revisión y propuestas para fortalecer la integración norteamericana
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México, celebró el Foro Regional de Consulta del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un evento clave para recoger opiniones
y propuestas sobre la revisión del tratado y fortalecer la relación comercial
con los socios de América del Norte.
El foro, organizado por la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de México y coordinado por la Secretaría de Economía,
liderada por Marcelo Ebrard, reunió a empresarios, académicos, y representantes
sociales para analizar cómo el T-MEC ha impactado y puede seguir impulsando el
desarrollo de sectores clave de la economía nacional.
Tres mesas de análisis abordaron diferentes sectores: automotriz, alimentario, agropecuario, energético, químico-farmacéutico, entre otros.
Los participantes discutieron temas como la modernización de parques
industriales, la vinculación ciencia-territorio y el aprovechamiento del
potencial agroindustrial del Estado de México.
En sus intervenciones, Marlon Martínez Pérez, director de la
Coordinación Territorial de la Secretaría de Economía, destacó la relevancia de
América del Norte como una de las regiones más dinámicas del mundo. Mientras
que Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de Asuntos Internacionales, subrayó
los logros del T-MEC, cuyo impacto ha multiplicado por 25 el comercio de México
en los últimos 30 años.
No obstante, también se reconocieron los desafíos de diversificar mercados, defender lo alcanzado y proteger sectores estratégicos. En este sentido, se destacó la importancia del Estado de México como un actor clave en la integración norteamericana, especialmente en lo que respecta a las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. La innovación, el fortalecimiento de las MiPyMES y el impulso a la integración de nuevas industrias en las cadenas de valor fueron algunos de los puntos cruciales para el futuro de la región.
