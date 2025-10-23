Celebran graduación de 52 nuevas operadoras en el programa “Mujeres al Volante”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- El
Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez
Álvarez, impulsa el programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa que abre las
puertas del empleo hasta el momento a 474 mexiquenses de la zona oriente. En su
octava generación, 52 mujeres recibieron su certificación como operadoras de
transporte público en una emotiva ceremonia celebrada en Texcoco.
El Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, destacó
que las graduadas “se convierten en sujetos activos de la economía, con
conocimientos y una licencia que les permite desempeñar una labor remunerada y
digna”.
Por su parte, Sergio García Romero, Director General de
Movilidad Zona III, anunció que la próxima edición del programa se enfocará en
la capacitación para el manejo de vehículos de salvamento y arrastre.
“Mujeres al Volante” sigue marcando ruta hacia la equidad,
impulsando la participación femenina en el transporte público y fortaleciendo
la movilidad en el Estado de México.
Aunado, exhortan a mantenerse informado ante nuevas aperturas del programa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión