Celebran la décima edición de la Feria y Carrera del Pulque en Nopaltepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nopaltepec.- Con
gran éxito se llevó a cabo la décima edición de la Feria y Carrera del Pulque,
un evento que se ha consolidado como una de las tradiciones más representativas
del municipio de Nopaltepec.
La celebración atrajo a una importante afluencia de
visitantes y turistas, quienes disfrutaron de un ambiente lleno de cultura,
deporte y tradición. La carrera tuvo como principal objetivo preservar las
costumbres locales y promover la identidad nopaltepequense.
La administración municipal, encabezada por el presidente
Mario Elizalde Vázquez, participó activamente en la organización del evento. A
través de la Casa de Cultura, se realizaron diversas actividades artísticas y
culturales, entre ellas el concurso de salsas y el tradicional concurso de
Xoma, que reunieron a participantes de distintas comunidades y municipios.
Las festividades concluyeron con un gran baile popular, como
muestra del compromiso por continuar promoviendo la Feria y Carrera del Pulque
y fortalecer su importancia cultural dentro y fuera del municipio.
“Hoy en Nopaltepec hicimos historia al celebrar la décima edición de la Feria y Carrera del Pulque, un evento que fortalece nuestras tradiciones, impulsa el turismo y llena de orgullo a todo nuestro municipio. Este año tuvimos el honor de ser parte de la organización; la carrera es una celebración que cada vez atrae a más visitantes y fortalece el orgullo de ser nopaltepequense”, expresó el presidente municipal Mario Elizalde Vázquez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión