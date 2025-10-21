CODHEM otorga nueve reconocimientos por combatir la discriminación
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una
emotiva ceremonia realizada este lunes en la capital mexiquense, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) entregó el Premio Estatal Contra
la Discriminación 2025, con el objetivo de reconocer a personas y
organizaciones comprometidas con la construcción de una sociedad más justa,
igualitaria y sin prejuicios.
Encabezado por el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo
Delgado Pérez, el acto congregó a representantes de distintos sectores
sociales, académicos y civiles. En su intervención, Delgado Pérez destacó que
“la entrega de este reconocimiento es una muestra del poder de la empatía, la
justicia y la igualdad”, y subrayó que “el respeto a la dignidad no es una
opción, sino una responsabilidad colectiva”.
Un total de nueve galardones fueron entregados a individuos
y colectivos que, desde distintos frentes, han promovido la igualdad de
oportunidades y el respeto a los derechos humanos en la entidad.
En la categoría Por fomentar la equidad de género, fueron reconocidas Mujeres Organizadas en Pie de Lucha A.C. y Leslie Lorena Guzmán, por su incansable labor en pro de los derechos de las mujeres. En tanto, Zoraida Ronzón Hernández fue distinguida por su compromiso con las personas adultas mayores, mientras que Vemos con el Corazón I.A.P., junto a Ana Silvia Naime Atala, recibieron el premio por su trabajo a favor de personas con discapacidad.
Por su parte, Elizabeth Jiménez Castillo fue reconocida en
la categoría Por garantizar la igualdad de oportunidades para población
indígena y afrodescendiente. Asimismo, Somos Entelequia S.A. de C.V.,
representada por Elizabeth Nava García, fue premiada por impulsar la inclusión
laboral.
En la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, se
destacó el esfuerzo de Luz María Velázquez Reyes. También se rindió homenaje a
Francisco Rosas Sánchez, por su labor con personas que viven con VIH o SIDA. En
el ámbito de la diversidad sexual, Ricardo Coyotzin Torres fue galardonado por
su incansable activismo en favor de la población LGBTTTI+.
Finalmente, Mujeres Unidas por la Libertad México A.C.,
encabezada por Beatriz Maldonado Cruz, fue reconocida por combatir la
discriminación hacia personas privadas de la libertad.
Durante el evento también se dio a conocer que tres categorías fueron declaradas desiertas, al no haberse recibido postulaciones o no cumplir los requisitos establecidos: igualdad hacia personas migrantes, refugiadas o asiladas; respeto y no discriminación hacia periodistas, activistas y defensores de derechos humanos; y empleo digno para jóvenes egresados.
