CODHEM promueve la eliminación de estigmas sobre la salud mental
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
esfuerzo por combatir los estigmas en torno a la salud mental, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) presentó el número 54 de su
Revista Dignitas y organizó un panel con especialistas en derechos humanos. El
evento se centró en la salud mental como un derecho humano fundamental y su
impacto en el bienestar integral de las personas.
Gonzalo Levy Obregón-Salinas, académico y director de la revista, destacó el enfoque de la CODHEM y la Secretaría de Salud para abordar la salud mental como un derecho esencial, celebrando los avances en esta materia.
Por su parte, José Raúl Naveda López-Padilla, director del
Instituto Mexiquense de Salud Mental (IMSAMA), hizo hincapié en el estigma que
aún persiste alrededor de los problemas de salud mental. Señaló que muchas
personas evitan buscar ayuda por temor a ser juzgadas, lo cual se ve reforzado
en algunos sistemas de salud, especialmente en pacientes con trastornos
mentales o consumo de sustancias. Naveda propuso que la educación, la empatía y
la conversación abierta son claves para normalizar la búsqueda de ayuda.
Alfredo Fukushima Taniguchi, autor del artículo Consumo de
Sustancias y el Capital de Recuperación, resaltó que alrededor del 20% de la
población mundial enfrenta problemas de salud mental. Subrayó la importancia de
contar con recursos internos y externos para la recuperación, como el apoyo
familiar y comunitario.
El panel también contó con la participación de especialistas como Patricia Vilchis Esquivel, autora de Análisis del Duelo; Stephany Morales Sánchez, autora de Alternativas Complementarias en Salud Mental; y Viridiana Vieyra Ramos, autora de El Derecho a Sentir: Reflexión sobre la Expresión de Emociones. Además, Adriana Guadarrama y Jimena Valdez Becerril presentaron su trabajo sobre Acceso a la Salud Mental como Derecho Humano para Estudiantes Universitarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión