Compras de pánico por desabasto de agua por pipa en municipios del Estado de México

Alarma Hídrica en el
Valle de México: Caos y la Batalla por el Garrafón. El Valle de México vivió
hoy una crisis de escasez y pánico tras un golpe de autoridad contra el robo de
agua, desencadenado por la “Operación Caudal”, que clausuró cerca de 200 pozos
clandestinos en el Estado de México. La reacción fue inmediata y dramática de compras
de pánico, desabasto y bloqueos que paralizaron la zona.
En un ciclo vicioso de alarma, la percepción de la escasez
superó a los comunicados oficiales. Habitantes del Estado de México y la Ciudad
de México se lanzaron a una compra intensa y desesperada, vaciando estantes.
Familias enteras fueron vistas abasteciéndose con hasta seis garrafones,
bidones y tambos, por temor a quedarse sin el líquido vital.
La situación se evidenció con el cierre de varias
purificadoras, que colgaron letreros con un mensaje rotundo: "No hay
agua". Esta acción generó una alarma masiva, intensificando la sensación
de crisis. Las zonas más golpeadas y donde el pánico fue más visible fueron
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, especialmente en colonias como Metropolitana,
Segunda Sección Providencia, Ampliación Providencia y San Felipe de Jesús.
Estas áreas se convirtieron en el foco de la crisis, con largas filas y escasez
en los puntos de venta.
A pesar de que las autoridades aseguraron que el suministro
en casas y negocios no se vería afectado (al tratarse de pozos ilegales), la
realidad en las calles fue otra. Francisco Cuevas Dobarganes, director de la
Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), criticó la implementación de la
operación, sugiriendo que una acción de tal magnitud debía ser gradual.
Advirtió que, aunque necesaria para combatir la ilegalidad, esta estrategia
impactó negativamente a habitantes y negocios que dependían, aunque fuera de
forma ilícita, de esa fuente de suministro.
La “Operación Caudal”, una estrategia federal coordinada por la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y Conagua, busca sanear la distribución del agua en la región. Sin embargo, en el corto plazo, ha provocado una atención social sin precedentes y una carrera desesperada por cada gota de agua.
