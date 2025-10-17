Con Los Tucanes de Tijuana continúan celebraciones en La Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Feria y
Festival Cultural del Alfeñique 2025, celebrada en Toluca, se consolidó como
una de las festividades más emblemáticas de la ciudad, fusionando tradición,
arte y entretenimiento. Iniciada el 1 de octubre, la edición número 56 rindió
homenaje a los maestros alfeñiqueros, quienes han preservado esta tradición
durante más de cinco décadas. La imagen oficial del evento fue Nona, una
catrina que simboliza la continuidad y el respeto por las costumbres locales.
El festival ofreció una amplia variedad de actividades para toda la familia, incluyendo 522 talleres gratuitos de alfeñique, grabado de calaveras de chocolate, papel picado y otras artesanías. Además, se presentaron 57 actividades infantiles, 33 recorridos turísticos, 12 obras teatrales, 7 presentaciones de danza y 10 proyecciones de la película "Macario" en diversas delegaciones. Destacó también el Pabellón de las Naciones, que reunió a 35 países invitados, y la exhibición del papel picado más grande del mundo.
En el ámbito musical, el festival contó con la participación de artistas de renombre como Los Tucanes de Tijuana, Gloria Trevi, Molotov, Siddhartha y Amanda Miguel, entre otros. Los conciertos han sido gratuitos y sin necesidad de boletos, permitiendo el acceso a toda la comunidad. La explanada del Mercado Juárez se convirtió en el epicentro de la celebración, donde miles de asistentes disfrutaron de la música y el ambiente festivo.
Para garantizar la seguridad y el orden durante el evento,
el Gobierno municipal implementó el Operativo Alfeñique Seguro, desplegando
elementos de seguridad, vialidad y protección civil en las principales zonas de
concentración. Gracias a estos esfuerzos, el primer fin de semana del festival
transcurrió sin incidentes, permitiendo que las familias disfrutaran de las
festividades con tranquilidad.
Con una estimación de más de un millón de asistentes, la
Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2025 reafirmó su importancia como una
de las celebraciones más representativas de Toluca, fortaleciendo la identidad
cultural y el sentido de comunidad entre sus habitantes.
Aunado, El alfeñique fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México por los tres poderes del Estado reconociendo oficialmente esta tradición de más de 400 años.
