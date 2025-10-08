Concluye presidencia del TEEM. Entregan segundo informe a gobierno del Estado de México.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La
Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció el trabajo del Tribunal Electoral
del Estado de México (TEEM) por su contribución a la vida democrática de la
entidad, durante la presentación del Segundo Informe de Actividades y
Conclusión de Presidencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador.
En su mensaje, la mandataria agradeció a la Magistrada Presidenta saliente por su liderazgo al frente del Tribunal en el periodo 2023-2025 y destacó la labor colectiva de todo el equipo que integra el TEEM. “El trabajo no lo hace una sola persona, sino la suma del esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes forman parte de este gran equipo”, señaló.
Durante su informe, la magistrada Tovar Pescador destacó
como hecho histórico la elección de integrantes del Poder Judicial, sentando
precedentes para futuros procesos democráticos. Además, subrayó que el TEEM fue
consolidado como un espacio laboral libre de discriminación y con igualdad
sustantiva, logro que fue reconocido con la Insignia Naranja otorgada por
diversas dependencias estatales.
En materia de gestión, se informó la atención de más de
1,500 asuntos jurídicos por parte de la Secretaría General de Acuerdos, y la
realización de más de 40 capacitaciones en temas clave como género, derecho
constitucional y electoral, e igualdad laboral. Asimismo, se inauguró un
consultorio médico en beneficio del personal, en colaboración con el ISSEMyM.
En su llamado final, la Gobernadora exhortó al personal del TEEM a seguir trabajando con compromiso y convicción, defendiendo los derechos político-electorales de la ciudadanía y fortaleciendo la confianza en las instituciones democráticas del Estado de México.
