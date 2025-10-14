Conmemoran 164 años de la fundación de Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El H.
Ayuntamiento de Teotihuacán llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 164
aniversario de la fundación del municipio de Teotihuacán, así como el 143 aniversario
de la elevación de rango a Villa de su Cabecera Municipal, Teotihuacán de
Arista.
El evento tuvo lugar en el Salón Audiovisual remodelado de
la Casa de la Cultura, recinto que abrió sus puertas al pueblo teotihuacano
como símbolo de renovación y compromiso con la difusión del acervo cultural de
la localidad.
En representación de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió Diana Ena Rodríguez Pulido, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, quien transmitió a los presentes un cálido mensaje de felicitación, refrendando el respaldo del Gobierno Estatal a las acciones municipales que fortalecen la identidad, el patrimonio y el bienestar de las comunidades mexiquenses.
“La Gobernadora Delfina Gómez envía un saludo fraterno al
pueblo de Teotihuacán, reconociendo su historia, su lucha y su compromiso con
la transformación cultural del Estado de México”, expresó Rodríguez.
En su participación, el Cronista Municipal, Antonio Alcalá,
ofreció una elocuente exposición sobre los principales hitos históricos y
culturales que han marcado el devenir de Teotihuacán, recordando con énfasis el
legado ancestral de esta tierra, cuna de civilizaciones y centro espiritual de
México.
Por su parte, el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, comentó que “Teotihuacán es grande por su historia, pero también por su gente. Hoy más que nunca debemos unirnos en un mismo propósito: construir un municipio digno, seguro y con oportunidades para todos”, afirmó; subrayando la relevancia del programa “CERCA DE TI”, el cual funge como un foro de diálogo directo con la ciudadanía, propiciando soluciones a las demandas del pueblo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión