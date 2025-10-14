Continúa reencarpetamiento de la Avenida Tuxpan en San Martín de las Pirámides

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.-En un esfuerzo conjunto por mejorar las condiciones de tránsito y
ofrecer mayor seguridad a los habitantes, el H. Ayuntamiento de San Martín de
las Pirámides dio inicio la semana pasada a los trabajos de reencarpetamiento
de la Avenida Tuxpan, una de las principales vialidades del municipio.
El proyecto es encabezado por la Dirección de Obras Públicas para que los trabajos se realicen en tiempo y forma, con la calidad que demanda la ciudadanía.
El reencarpetamiento forma parte de una serie de acciones encaminadas a modernizar la infraestructura urbana y ofrecer a los sanmartinenses mejores condiciones de movilidad y seguridad.
La obra beneficiará de manera directa a toda la población del municipio, al tratarse de una vía de uso cotidiano para el transporte local, escolar y comercial, siendo una de las salidas principales del municipio.
“Esta vialidad es de suma importancia para la población, y
ya presentaba un deterioro considerable debido al paso del tiempo y al
constante flujo de vehículos, algunos de ellos de carga pesada . Seguimos
trabajando con responsabilidad y visión de futuro. Avanzamos juntos hacia un
San Martín de las Pirámides más moderno y con mejores servicios”, expresó José
Meneses, presidente municipal de San Martín de las Pirámides.
En tanto, autoridades exhortaron a la ciudadanía a contemplar que las obras generarán cierre en partes de la avenida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión