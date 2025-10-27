Crimen pasional: Detienen a presunta asesina de médico en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un
horrendo caso de homicidio se registró en la colonia Ojo de Agua, luego de que
el cuerpo sin vida del médico Cirilo, de 35 años, fuera encontrado el pasado 22
de octubre de 2025 dentro de su domicilio, envuelto en bolsas plásticas y con
signos de violencia.
De acuerdo con los primeros reportes, la principal
sospechosa del crimen es su pareja sentimental, Lizbeth “N” de 29 años, quien
tras presuntamente matar al profesionista, escapó en la camioneta Chevrolet
Tracker color azul propiedad de su víctima.
Vecinos señalaron que desde días antes se escuchaban fuertes
discusiones entre la pareja. Trascendió que la mujer había amenazado al médico
en su lugar de trabajo, una clínica del IMSS en Azcapotzalco, CDMX, luego de
que éste intentara terminar salir de una relación “tóxica”.
Las autoridades estiman que el crimen ocurrió el 20 de
octubre, dos días antes de que el cuerpo fuera descubierto por familiares
alarmados al no tener noticias del doctor.
Luego del macabro hallazgo, la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM) desplegó un operativo especial a través de la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), en coordinación
con el Mando Unificado Zona Oriente y las Mesas de Paz, logrando rastrear el vehículo
utilizado en la huida.
Se estableció la trayectoria de la camioneta desde Ojo de
Agua hacia avenida Bosques del Estado de México, continuando por Carlos Hank
González rumbo a la CDMX, para después tomar la autopista México–Puebla y parar
al municipio de Ixtapaluca, donde fue localizada.
Ayer en la colonia Buganvilias, policías estatales
interceptaron el vehículo sospechoso. Al marcar el alto, confirmaron que se
trataba del automotor reportado. El conductor, un joven cuya identidad no fue
revelada, proporcionó información que permitió ubicar a Lizbeth “N” y a dos de
sus presuntos cómplices: Carlos “N” de 27 años y José “N” de 26.
Los tres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se les informaron sus derechos y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.
