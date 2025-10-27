lunes, 27 de octubre de 2025

Crimen pasional: Detienen a presunta asesina de médico en Tecámac

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un horrendo caso de homicidio se registró en la colonia Ojo de Agua, luego de que el cuerpo sin vida del médico Cirilo, de 35 años, fuera encontrado el pasado 22 de octubre de 2025 dentro de su domicilio, envuelto en bolsas plásticas y con signos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la principal sospechosa del crimen es su pareja sentimental, Lizbeth “N” de 29 años, quien tras presuntamente matar al profesionista, escapó en la camioneta Chevrolet Tracker color azul propiedad de su víctima.

Vecinos señalaron que desde días antes se escuchaban fuertes discusiones entre la pareja. Trascendió que la mujer había amenazado al médico en su lugar de trabajo, una clínica del IMSS en Azcapotzalco, CDMX, luego de que éste intentara terminar salir de una relación “tóxica”.

Las autoridades estiman que el crimen ocurrió el 20 de octubre, dos días antes de que el cuerpo fuera descubierto por familiares alarmados al no tener noticias del doctor.

Luego del macabro hallazgo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegó un operativo especial a través de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), en coordinación con el Mando Unificado Zona Oriente y las Mesas de Paz, logrando rastrear el vehículo utilizado en la huida.

Se estableció la trayectoria de la camioneta desde Ojo de Agua hacia avenida Bosques del Estado de México, continuando por Carlos Hank González rumbo a la CDMX, para después tomar la autopista México–Puebla y parar al municipio de Ixtapaluca, donde fue localizada.

Ayer en la colonia Buganvilias, policías estatales interceptaron el vehículo sospechoso. Al marcar el alto, confirmaron que se trataba del automotor reportado. El conductor, un joven cuya identidad no fue revelada, proporcionó información que permitió ubicar a Lizbeth “N” y a dos de sus presuntos cómplices: Carlos “N” de 27 años y José “N” de 26.

Los tres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se les informaron sus derechos y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.

