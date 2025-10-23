Cuautitlán Izcalli dona terreno para el programa “Vivienda para el Bienestar” de Sheinbaum
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
El cabildo de Cuautitlán Izcalli dio un paso significativo en materia social al
aprobar, por mayoría, la donación de un predio municipal para impulsar el
programa federal “Vivienda para el Bienestar”, encabezado por la presidenta de
la República, Claudia Sheinbaum.
Durante sesión ordinaria del Ayuntamiento, se autorizó la
desafectación, desincorporación y donación de una superficie de 23,089.27
metros cuadrados, ubicada en San Francisco Tepojaco, la cual será entregada a la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
El presidente municipal, Daniel Serrano, calificó esta
acción como un “acto de justicia” destinado a garantizar el derecho a una
vivienda digna para los más necesitados. Subrayó que la iniciativa tiene una
particularidad clave “Quien encabeza la construcción no es ningún privado, es
el Gobierno de la República. Tenemos claro que tiene que haber planeación y una
construcción ordenada.”, comentó.
El alcalde enfatizó que tanto la presidenta Claudia
Sheinbaum como la gobernadora Delfina Gómez supervisarán el proyecto,
asegurando que las viviendas se construyan bajo previsiones de ordenamiento
vial y en condiciones adecuadas, sin permitir asentamientos deficientes.
La propuesta fue aprobada con un amplio respaldo del cabildo, registrándose solamente un voto en contra y una abstención por parte de los regidores.
