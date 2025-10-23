jueves, 23 de octubre de 2025

Cuautitlán Izcalli dona terreno para el programa “Vivienda para el Bienestar” de Sheinbaum


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.- El cabildo de Cuautitlán Izcalli dio un paso significativo en materia social al aprobar, por mayoría, la donación de un predio municipal para impulsar el programa federal “Vivienda para el Bienestar”, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Durante sesión ordinaria del Ayuntamiento, se autorizó la desafectación, desincorporación y donación de una superficie de 23,089.27 metros cuadrados, ubicada en San Francisco Tepojaco, la cual será entregada a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El presidente municipal, Daniel Serrano, calificó esta acción como un “acto de justicia” destinado a garantizar el derecho a una vivienda digna para los más necesitados. Subrayó que la iniciativa tiene una particularidad clave “Quien encabeza la construcción no es ningún privado, es el Gobierno de la República. Tenemos claro que tiene que haber planeación y una construcción ordenada.”, comentó.

El alcalde enfatizó que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Delfina Gómez supervisarán el proyecto, asegurando que las viviendas se construyan bajo previsiones de ordenamiento vial y en condiciones adecuadas, sin permitir asentamientos deficientes.

La propuesta fue aprobada con un amplio respaldo del cabildo, registrándose solamente un voto en contra y una abstención por parte de los regidores.

