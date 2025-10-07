martes, 7 de octubre de 2025

Delfina Gómez entrega 25 millones de pesos al Teletón


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- En un acto de profundo compromiso social, la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de un donativo de 25 millones de pesos a la Fundación Teletón, reafirmando así la vocación humanista de su administración y el compromiso irrenunciable con los sectores más vulnerables de la población.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Tlalnepantla, donde autoridades estatales, municipales y representantes de la fundación se dieron cita para ser testigos de este noble acto.

“El apoyo a las personas con discapacidad no es un acto de caridad, sino un deber de justicia social”, señaló la mandataria mexiquense, al tiempo que destacó la labor de Teletón desde su nacimiento en 1997 como una institución con propósito profundamente humano.

El generoso donativo, proveniente de las arcas estatales, tiene como finalidad brindar becas de rehabilitación integral a más de 3 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo, quienes reciben atención especializada en los centros de Tlalnepantla y el Centro de Autismo Teletón en Ecatepec.

Gracias a este esfuerzo conjunto, se podrán brindar más de 190 mil servicios que incluyen consultas médicas, rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje, así como terapias de integración sensorial y atención psicológica, permitiendo así mejorar la calidad de vida, potenciar las capacidades y fortalecer el desarrollo integral de la niñez mexiquense.

Durante su visita, la gobernadora recorrió las instalaciones del CRIT, observando de cerca las actividades terapéuticas y reconociendo la labor del personal médico y profesional que día con día transforma vidas.

Acompañando a la titular del Ejecutivo estatal estuvieron presentes destacados funcionarios como el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; la titular del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, y la Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina.

Por parte de la Fundación Teletón, asistieron su Director General, Jorge Alcántara Aguileta; el Director del CRIT Tlalnepantla, Jardiel Quintal Delgado, y el Director de Centros Estatales de Rehabilitación, Jorge Villa Martínez.

También se contó con la distinguida presencia de los presidentes municipales Raciel Pérez Cruz de Tlalnepantla, Isaac Montoya Márquez de Naucalpan, Daniel Serrano Palacios de Cuautitlán Izcalli y Yoselin Mendoza Ramírez de Nicolás Romero, quienes aplaudieron la iniciativa como un ejemplo de coordinación intergubernamental en favor de la niñez.

