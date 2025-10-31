Delfina Gómez entrega apoyos a más de 3 mil mujeres en Aculco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Aculco.- En el
municipio de Aculco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez,
entregó apoyos económicos y despensas a más de 3,000 mujeres de la región norte
del estado. La jornada, que reunió a beneficiarias de diversos programas sociales,
reafirmó el compromiso de la administración estatal por mejorar las condiciones
de vida de las mujeres más vulnerables.
Durante su mensaje, la gobernadora destacó el esfuerzo del gobierno para implementar políticas públicas transformadoras, como el programa Mujeres con Bienestar, que entregó 1,300 tarjetas a igual número de mujeres, con un apoyo bimestral de 2,500 pesos. Este programa busca alcanzar a 125 municipios del Estado de México, beneficiando a mujeres de entre 18 y 59 años de edad que históricamente han sido excluidas de otros apoyos sociales.
Además, se entregaron 4,000 canastas alimentarias del
programa Alimentación para el Bienestar, que beneficiaron a 2,000 mujeres
mayores de 50 años. También se incluyó la entrega de sillas de ruedas y
andaderas a personas con problemas de movilidad, a través del programa Servir
para el Bienestar.
Juan Carlos González Romero, Secretario del Bienestar a
nivel estado, anunció un nuevo beneficio para las 650,000 mujeres que ya
cuentan con la tarjeta Mujeres con Bienestar, la entrega de servicios gratuitos
de telefonía e internet, una medida que busca mejorar la conectividad y el
acceso a la información de las beneficiarias.
Al evento se dieron cita las presidentas municipales de Aculco, Acambay, Morelos, Temascalcingo, Villa del Carbón, así como la diputada federal María Luisa Mendoza Mondragón.
