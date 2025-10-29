miércoles, 29 de octubre de 2025

Delfina Gómez inaugura la Ofrenda Monumental del Palacio de Gobierno


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una colorida y emotiva inauguración, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Secretaría de Cultura y Turismo, encabezada por Nelly Carrasco Godínez, presentaron la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Palacio de Gobierno (Casa del Pueblo), un tributo a los pueblos originarios del Estado de México.

La ofrenda, que estará abierta hasta el 04 de noviembre, es un homenaje a las tradiciones y costumbres de las etnias mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, y busca reconocer la diversidad cultural de la región. En un espacio lleno de flores, luces y símbolos representativos, destacan cinco canoas que evocan las raíces de las comunidades mexiquenses, además de un kiosco central que simboliza la unidad de los 125 municipios del Estado de México.

Este año, se incorporó una estructura de tres niveles: el primer nivel, que representa el mundo de los vivos; el segundo, el tránsito del alma; y el tercero, un plano sagrado donde lo espiritual y lo terrenal se encuentran. También se destaca un lago simbólico y arcos florales que narran el viaje del alma desde el Mictlán hacia el mundo de los vivos.

El evento cuenta con un gran circuito cultural y turístico en el primer cuadro de la capital mexiquense, para compartir con los visitantes la riqueza de las tradiciones de los pueblos mágicos del Estado.

Al finalizar, la mandataria mexiquense expresó su agradecimiento a más de 80 servidores públicos que contribuyeron con su esfuerzo y creatividad, utilizando materiales reciclados para la instalación de la ofrenda.

Los horarios de visita son los días lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados y domingos de 09:30 a 17:30 horas.

