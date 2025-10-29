Delfina Gómez inaugura la Ofrenda Monumental del Palacio de Gobierno
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una
colorida y emotiva inauguración, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la
Secretaría de Cultura y Turismo, encabezada por Nelly Carrasco Godínez,
presentaron la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Palacio de Gobierno
(Casa del Pueblo), un tributo a los pueblos originarios del Estado de México.
La ofrenda, que estará abierta hasta el 04 de noviembre, es un homenaje a las tradiciones y costumbres de las etnias mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, y busca reconocer la diversidad cultural de la región. En un espacio lleno de flores, luces y símbolos representativos, destacan cinco canoas que evocan las raíces de las comunidades mexiquenses, además de un kiosco central que simboliza la unidad de los 125 municipios del Estado de México.
Este año, se incorporó una estructura de tres niveles: el
primer nivel, que representa el mundo de los vivos; el segundo, el tránsito del
alma; y el tercero, un plano sagrado donde lo espiritual y lo terrenal se
encuentran. También se destaca un lago simbólico y arcos florales que narran el
viaje del alma desde el Mictlán hacia el mundo de los vivos.
El evento cuenta con un gran circuito cultural y turístico
en el primer cuadro de la capital mexiquense, para compartir con los visitantes
la riqueza de las tradiciones de los pueblos mágicos del Estado.
Al finalizar, la mandataria mexiquense expresó su
agradecimiento a más de 80 servidores públicos que contribuyeron con su
esfuerzo y creatividad, utilizando materiales reciclados para la instalación de
la ofrenda.
Los horarios de visita son los días lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados y domingos de 09:30 a 17:30 horas.
