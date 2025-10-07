Desaparece joven de 16 años en Naucalpan: Familiares y compañeros bloquean vialidades exigiendo su localización
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Kimberly
Hillary Moya González, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) Naucalpan, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2
de octubre. La última vez que se le vio fue cuando acudió a un ciber cercano
para sacar copias de sus tareas.
La preocupación crece en la comunidad. Anoche, familiares, amigos y vecinos cerraron los carriles laterales y centrales del Periférico Norte en una protesta desesperada para exigir su localización inmediata. El bloqueo duró hasta altas horas de la noche, evidenciando la indignación y el miedo que se vive en las calles.
Esta mañana, estudiantes y padres de familia realizaron una manifestación frente al CCH Naucalpan, exigiendo a las autoridades acciones concretas y efectivas para dar con el paradero de Kimberly. “No vamos a dejar que esto quede impune”, gritaban con rabia y desesperación.
Por su parte, el Gobierno del Estado de México ya ha establecido contacto con la familia, pero la búsqueda continúa sin resultados claros hasta el momento. La comunidad sigue alerta y exige justicia para Kimberly.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión