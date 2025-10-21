Detienen a 17 por casi matar a golpes a un hombre en Neza
Presuntamente ligados a una barra brava
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- Lo
que parecía una tarde tranquila en la colonia Benito Juárez se convirtió en un
verdadero campo de batalla, luego de que un grupo de sujetos, al parecer
integrantes de una barra de animación futbolera, desataran una brutal golpiza
que dejó a una persona severamente lesionada.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, cuando vecinos de
la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos, golpes y alaridos que
provenían de una de las calles principales del sector. Testigos aseguran que un
grupo de individuos, aparentemente alcoholizados y visiblemente alterados,
comenzaron a agredir a un hombre sin razón aparente.
La víctima fue atacada con saña, recibiendo múltiples golpes
en el rostro y el cuerpo, hasta quedar tendida en el pavimento. Paramédicos lo
trasladaron de urgencia a un hospital de la zona, donde su estado se reporta
como reservado.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
no tardaron en llegar al sitio, logrando asegurar a 17 sujetos en flagrancia,
todos ellos con actitudes violentas y desafiantes.
Los detenidos fueron identificados como Paul “N”, Kevin “N”,
Irving “N”, Aron “N”, Vladimir “N”, Ángel “N”, Pablo “N”, Jorge “N”, Leonardo
“N”, Pedro “N”, José “N”, Antonio “N”, Guadalupe “N”, Víctor “N”, Alfonso “N”,
Sergio “N” y Alejandro “N”, todos de entre 20 y 35 años de edad.
Todos fueron llevados a las instalaciones correspondientes,
donde quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable participación
en el delito de lesiones.
La Secretaría de Seguridad reiteró que no tolerará actos violentos y actuará con firmeza contra quienes alteren la paz y el orden en territorio mexiquense.
