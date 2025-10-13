Detienen a dos por desaparición de Kimberly, menor que desapareció al salir de un café internet
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El pasado dos de
octubre pasado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, una menor
identificada como Kimberly salió de su domicilio a un café internet por copias
para su escuela. Desde entonces, su paradero es desconocido.
Después de intensas protestas por parte de colectivos y familiares, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio mayor enfoque a la carpeta de investigación por el delito de desaparición de persona, activando los protocolos correspondientes y desarrollando diversas diligencias periciales.
Como parte de las acciones de búsqueda, se realizó un cateo en un taller mecánico propiedad de Gabriel Rafael “N” de 57 años de edad. Durante la inspección, se localizaron unas botas con manchas hemáticas, las cuales fueron sometidas a análisis forense. El perfil genético obtenido fue comparado con el de los padres de la menor desaparecida, arrojando coincidencias que refuerzan la hipótesis de su vinculación con el caso.
En paralelo, se analizaron grabaciones de video en las que
aparece una persona con un andador, bolsas y una mochila, presumiéndose que se
trata de Kimberly, acompañada por una mujer identificada como Dulce. Esta
evidencia se encuentra bajo análisis para determinar su relevancia en el
contexto del caso.
Las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a la probable participación de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” de 36 años, quienes fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Ambos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, siendo su situación jurídica determinada conforme a los principios de debido proceso. Se recuerda que, de acuerdo con la legislación vigente, toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.
