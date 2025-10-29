Detienen a joven con 15 bolsas de droga en Ocoyoacac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ocoyoacac.- La tarde
de ayer, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
dieron un golpe al narcomenudeo en pleno corazón de la colonia El Pedregal
Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, cuando una mujer fue detenida con 15 bolsas de hierba
seca con características de la marihuana en mano.
Todo ocurrió por la tarde, cuando los oficiales realizaban
un operativo de vigilancia por la calle Acueducto Benevento, donde se
percataron de un sospechoso intercambio de paquetes entre la mujer y un hombre.
El sujeto, al ver a los patrulleros, se dio a la fuga en una
motocicleta, dejando a la joven atrapada. La mujer fue identificada como Vanesa
"N" de 24 años, quien, tras ser revisada, fue encontrada con las
bolsas llenas de hierba verde y seca.
Con la mercancía asegurada y la sospechosa detenida, los oficiales trasladaron a la joven ante la Agencia del Ministerio Público para que se le iniciara la carpeta de investigación correspondiente. La mujer, quien no pudo dar más detalles sobre su cómplice, podría enfrentarse a cargos por narcomenudeo, mientras las autoridades intensifican las investigaciones para dar con el paradero del hombre que escapó.
