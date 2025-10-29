miércoles, 29 de octubre de 2025

Detienen a joven con 15 bolsas de droga en Ocoyoacac

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ocoyoacac.- La tarde de ayer, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dieron un golpe al narcomenudeo en pleno corazón de la colonia El Pedregal Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, cuando una mujer fue detenida con 15 bolsas de hierba seca con características de la marihuana en mano.

Todo ocurrió por la tarde, cuando los oficiales realizaban un operativo de vigilancia por la calle Acueducto Benevento, donde se percataron de un sospechoso intercambio de paquetes entre la mujer y un hombre.

El sujeto, al ver a los patrulleros, se dio a la fuga en una motocicleta, dejando a la joven atrapada. La mujer fue identificada como Vanesa "N" de 24 años, quien, tras ser revisada, fue encontrada con las bolsas llenas de hierba verde y seca.

Con la mercancía asegurada y la sospechosa detenida, los oficiales trasladaron a la joven ante la Agencia del Ministerio Público para que se le iniciara la carpeta de investigación correspondiente. La mujer, quien no pudo dar más detalles sobre su cómplice, podría enfrentarse a cargos por narcomenudeo, mientras las autoridades intensifican las investigaciones para dar con el paradero del hombre que escapó.

