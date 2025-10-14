Detienen a tres en Chicoloapan por intento de homicidio
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Vicente
Chicoloapan.- Un hombre resultó gravemente lesionado por impactos de bala en la
cabeza y pelvis tras un ataque armado ocurrido en esta localidad. La víctima
fue trasladada de emergencia al Hospital La Perla para recibir atención médica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México, en coordinación con la Policía Municipal y el C5, implementaron un
cerco virtual apoyados con análisis videográfico, lo que permitió identificar
un vehículo blanco, Kia Sportage, relacionado con el incidente.
Durante un operativo en la calle Pirules, se logró la detención
de tres personas identificadas como Ángel “N” de 38 años, Lesly “N” de 25 y
Deyanira “N” de 24, quienes tripulaban el vehículo señalado. Los detenidos ya
están a disposición del Ministerio Público en Chimalhuacán.
El vehículo quedó asegurado y la carpeta de investigación correspondiente fue iniciada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión