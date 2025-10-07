Detienen a uno con poncha llantas y hierba seca en Villa Guerrero
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Villa Guerrero.- En
pleno paraje Porfirio Díaz, a la altura del kilómetro 22 de la carretera El
Abrojo–Coatepec Harinas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM) dieron un golpe certero al crimen organizado al capturar a
Jonathan “N”, de 30 años, presunto integrante de un grupo criminal con raíces
en Michoacán.
El sujeto, quien presuntamente fungía como “halcón”, intentó
huir a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar con reporte de robo desde febrero
en Tenancingo. Antes de escapar, arrojó artefactos metálicos tipo “poncha
llantas” para frenar a los uniformados.
Durante la revisión, le fueron asegurados 15 estrellas
metálicas poncha llantas, 1 teléfono celular, 1 cámara de video y 1 bolsa con
hierba seca con características de la marihuana
Todo ocurrió en el marco del Operativo Sur, estrategia de
seguridad regional desplegada por las Mesas de Paz para combatir a la
delincuencia en el sur del estado.
Jonathan “N” fue informado de sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal. Las investigaciones siguen su curso.
