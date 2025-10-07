martes, 7 de octubre de 2025

Detienen a uno con poncha llantas y hierba seca en Villa Guerrero


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Villa Guerrero.- En pleno paraje Porfirio Díaz, a la altura del kilómetro 22 de la carretera El Abrojo–Coatepec Harinas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dieron un golpe certero al crimen organizado al capturar a Jonathan “N”, de 30 años, presunto integrante de un grupo criminal con raíces en Michoacán.

El sujeto, quien presuntamente fungía como “halcón”, intentó huir a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar con reporte de robo desde febrero en Tenancingo. Antes de escapar, arrojó artefactos metálicos tipo “poncha llantas” para frenar a los uniformados.

Durante la revisión, le fueron asegurados 15 estrellas metálicas poncha llantas, 1 teléfono celular, 1 cámara de video y 1 bolsa con hierba seca con características de la marihuana

Todo ocurrió en el marco del Operativo Sur, estrategia de seguridad regional desplegada por las Mesas de Paz para combatir a la delincuencia en el sur del estado.

Jonathan “N” fue informado de sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal. Las investigaciones siguen su curso.

