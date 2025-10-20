Dictan 47 años de cárcel a feminicida de Chicoloapan

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró una sentencia
ejemplar de 47 años y 6 meses de prisión contra Jaime Aldana Hernández, de 39
años al momento del crimen, responsable del feminicidio de su pareja
sentimental de 38 años.
Los lamentables hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2022,
en la Calle Prolongación La Flor, Colonia Auris III, municipio de Chicoloapan,
donde la víctima fue agredida físicamente y posteriormente asfixiada por el
ahora sentenciado.
Tras una minuciosa investigación del Ministerio Público, se
giró orden de aprehensión y se logró la captura del individuo, quien fue
presentado ante el Juez del Distrito Judicial de Texcoco.
El fallo también contempla una multa de $170,790 pesos, así como el pago por reparación de daño material por $1,443,300 pesos y moral por $96,220 pesos. Además, se le suspenden sus derechos civiles y políticos.
