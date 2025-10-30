DIFEM entrega cobijas a 92% de municipios del territorio mexiquense

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con el
firme propósito de proteger la salud de los mexiquenses ante las bajas
temperaturas, la Gobernadora Delfina Gómez y el DIFEM han lanzado un programa
de apoyo en el que se distribuyen 40,000 cobertores a 92% de los municipios del
Estado de México, alcanzando un total de 115 municipios. Este esfuerzo abarca
áreas del centro-norte, nororiente, sur y oriente, incluyendo localidades
cercanas a los emblemáticos volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de
Toluca.
El programa, que comenzó en la comunidad de Río Frío, Ixtapaluca, ha superado la cifra del año pasado, beneficiando a más de 29,000 cobertores adicionales. El principal objetivo es procurar hogares más cálidos para los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Los cobertores, con medidas de 1.60 x 2.10 metros y
fabricados en 100% poliéster, brindan una protección efectiva contra el frío
intenso de la temporada. La Directora General del DIFEM, Karina Labastida
Sotelo, junto con el personal de Enlace y Vinculación Regional, se encargan de
la distribución en las zonas más afectadas.
Esta acción refuerza el compromiso del gobierno estatal con el bienestar de las familias mexiquenses, especialmente en los momentos más fríos del año.
