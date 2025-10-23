Diputadas del PAN impulsan iniciativas para justificar ausencias por dolor menstrual
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el
Congreso del Estado de México, las diputadas Alexia Dávila y Krishna Romero,
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron dos iniciativas que
buscan apoyar a niñas y mujeres que padecen dismenorrea, es decir, los dolores
uterinos que se presentan durante la menstruación y que muchas veces afectan su
vida diaria. La primera iniciativa, impulsada por Alexia Dávila, propone
justificar la inasistencia de niñas a la escuela por motivos de salud menstrual
sin que esto afecte su desempeño académico ni les acarree sanciones
disciplinarias. Además, plantea que las estudiantes puedan solicitar la
reprogramación de exámenes y otras obligaciones escolares cuando falten por
esta causa. Esta reforma se propone modificar la Ley de Educación con el
objetivo de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y
eliminar las desigualdades de género. La iniciativa cuenta también con el
respaldo del diputado Pablo Fernández de Cevallos González.
Por otro lado, la diputada Krishna Romero presentó una propuesta para otorgar hasta tres días de licencia laboral con goce de sueldo a trabajadoras del sector público que presenten dismenorrea incapacitante, siempre y cuando presenten un certificado médico emitido por un especialista del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
La
licencia deberá renovarse cada seis meses. Esta reforma busca modificar la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el fin de
reconocer y atender una problemática que afecta a muchas mujeres en su
desempeño laboral, contando también con el apoyo del diputado Pablo Fernández.
Los datos que respaldan estas propuestas muestran que la
dismenorrea obliga a muchas niñas, especialmente en zonas marginadas, a faltar
a la escuela. En México, al menos el 50% de las mujeres menstruantes ha sufrido
esta condición alguna vez, y el 21% de las trabajadoras ha tenido que faltar al
trabajo o dejar tareas importantes debido a los dolores. Además, un 20% de las
mujeres que trabajan no cuentan con la infraestructura adecuada para gestionar
su menstruación en sus centros laborales. Por si fuera poco, nueve de cada diez
adolescentes y mujeres menstruantes consideran necesaria la implementación de
acciones como estas.
Con estas iniciativas, se espera un impacto positivo en el sector público del Estado de México, donde laboran más de 377 mil personas, muchas de ellas mujeres, quienes podrían contar con mejores condiciones para cuidar su salud menstrual sin afectar su educación o empleo.
