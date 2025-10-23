jueves, 23 de octubre de 2025

Diputadas del PAN impulsan iniciativas para justificar ausencias por dolor menstrual

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el Congreso del Estado de México, las diputadas Alexia Dávila y Krishna Romero, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron dos iniciativas que buscan apoyar a niñas y mujeres que padecen dismenorrea, es decir, los dolores uterinos que se presentan durante la menstruación y que muchas veces afectan su vida diaria. La primera iniciativa, impulsada por Alexia Dávila, propone justificar la inasistencia de niñas a la escuela por motivos de salud menstrual sin que esto afecte su desempeño académico ni les acarree sanciones disciplinarias. Además, plantea que las estudiantes puedan solicitar la reprogramación de exámenes y otras obligaciones escolares cuando falten por esta causa. Esta reforma se propone modificar la Ley de Educación con el objetivo de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y eliminar las desigualdades de género. La iniciativa cuenta también con el respaldo del diputado Pablo Fernández de Cevallos González.

Por otro lado, la diputada Krishna Romero presentó una propuesta para otorgar hasta tres días de licencia laboral con goce de sueldo a trabajadoras del sector público que presenten dismenorrea incapacitante, siempre y cuando presenten un certificado médico emitido por un especialista del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

La licencia deberá renovarse cada seis meses. Esta reforma busca modificar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el fin de reconocer y atender una problemática que afecta a muchas mujeres en su desempeño laboral, contando también con el apoyo del diputado Pablo Fernández.

Los datos que respaldan estas propuestas muestran que la dismenorrea obliga a muchas niñas, especialmente en zonas marginadas, a faltar a la escuela. En México, al menos el 50% de las mujeres menstruantes ha sufrido esta condición alguna vez, y el 21% de las trabajadoras ha tenido que faltar al trabajo o dejar tareas importantes debido a los dolores. Además, un 20% de las mujeres que trabajan no cuentan con la infraestructura adecuada para gestionar su menstruación en sus centros laborales. Por si fuera poco, nueve de cada diez adolescentes y mujeres menstruantes consideran necesaria la implementación de acciones como estas.

Con estas iniciativas, se espera un impacto positivo en el sector público del Estado de México, donde laboran más de 377 mil personas, muchas de ellas mujeres, quienes podrían contar con mejores condiciones para cuidar su salud menstrual sin afectar su educación o empleo.

