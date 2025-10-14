Diputados locales impulsan comisión permanente contra violencia de género
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Al atender la
violencia de género que persiste en el país, la diputada Ana Yurixi Leyva
Piñón, del Partido del Trabajo, promovió desde el Congreso del Estado de México
una iniciativa que propone crear una Comisión Federal Permanente encargada de
dar seguimiento a las Declaratorias de Alerta por feminicidio, desaparición y
violencia contra las mujeres.
La propuesta, que plantea reformar la Ley Orgánica del
Congreso General, contempla la creación de una comisión legislativa ordinaria
que supervise tanto técnica como políticamente la implementación de medidas
derivadas de dichas declaratorias. El proyecto fue aprobado ya por las
Comisiones Unidas de la LXII Legislatura mexiquense y será sometido a votación
en el Pleno estatal antes de enviarse al Congreso de la Unión.
El diputado Octavio Martínez Vargas de Morena, impulsó la
ampliación del alcance de la comisión para incluir a víctimas de cualquier tipo
de violencia. A su vez, legisladoras como Itzel Guadalupe Pérez Correa del PVEM
y Araceli Casasola Salazar subrayaron la urgencia de institucionalizar un
órgano permanente que trascienda periodos legislativos y responda con
sensibilidad y eficacia.
Entre enero y agosto de 2025, el país ha registrado 444
feminicidios, casi dos por día, según cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo tres de cada cien asesinatos
reciben castigo. Legisladores como Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, se
comprometieron a respaldar la iniciativa en San Lázaro, destacando el carácter
urgente de la medida.
La propuesta también busca fortalecer la coordinación entre poderes, homologar criterios de búsqueda y asegurar que las alertas de género no queden como simples mecanismos simbólicos.
