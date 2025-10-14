martes, 14 de octubre de 2025

Diputados locales impulsan comisión permanente contra violencia de género


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Al atender la violencia de género que persiste en el país, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, promovió desde el Congreso del Estado de México una iniciativa que propone crear una Comisión Federal Permanente encargada de dar seguimiento a las Declaratorias de Alerta por feminicidio, desaparición y violencia contra las mujeres.

La propuesta, que plantea reformar la Ley Orgánica del Congreso General, contempla la creación de una comisión legislativa ordinaria que supervise tanto técnica como políticamente la implementación de medidas derivadas de dichas declaratorias. El proyecto fue aprobado ya por las Comisiones Unidas de la LXII Legislatura mexiquense y será sometido a votación en el Pleno estatal antes de enviarse al Congreso de la Unión.

El diputado Octavio Martínez Vargas de Morena, impulsó la ampliación del alcance de la comisión para incluir a víctimas de cualquier tipo de violencia. A su vez, legisladoras como Itzel Guadalupe Pérez Correa del PVEM y Araceli Casasola Salazar subrayaron la urgencia de institucionalizar un órgano permanente que trascienda periodos legislativos y responda con sensibilidad y eficacia.

Entre enero y agosto de 2025, el país ha registrado 444 feminicidios, casi dos por día, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo tres de cada cien asesinatos reciben castigo. Legisladores como Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, se comprometieron a respaldar la iniciativa en San Lázaro, destacando el carácter urgente de la medida.

La propuesta también busca fortalecer la coordinación entre poderes, homologar criterios de búsqueda y asegurar que las alertas de género no queden como simples mecanismos simbólicos.

