Diputados locales proponen hasta 5 años de cárcel por difundir contenido sexual generado con IA
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el
recinto del Congreso mexiquense, los diputados Lilia Urbina Salazar y Elías
Rescala Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa
que propone sancionar con cárcel la difusión de contenidos sexuales manipulados
mediante inteligencia artificial.
La propuesta establece penas de uno a cinco años de prisión y multas que rondan entre las 200 y 500 UMAs (equivalentes a aproximadamente 22,628 y 56,570 pesos) para quienes alteren imágenes, audios o videos con fines sexuales sin consentimiento, valiéndose de tecnologías capaces de modificar automáticamente estos materiales para crear contenidos falsos con apariencia real.
Los legisladores consideran esta conducta una violación
grave a los derechos humanos, especialmente hacia mujeres, niñas y
adolescentes, pues atenta contra la intimidad, la propia imagen y la dignidad
humana. La iniciativa busca equiparar estas acciones con las ya tipificadas por
la ley en materia de difusión no consentida de contenido íntimo.
En el documento también se menciona el caso de Diego “N”,
exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), detenido en octubre de 2023
con más de 166 mil imágenes y 20 mil videos de sus compañeras, obtenidos sin su
permiso. Situaciones como esta han puesto en evidencia el uso creciente de
herramientas digitales para violentar a las mujeres en el ámbito virtual.
Los medios considerados para la sanción incluyen redes sociales, correos electrónicos, mensajes telefónicos y cualquier otro canal tecnológico, además de los impresos. La propuesta ha sido turnada a comisiones para su análisis y dictamen.
