Diputados mexiquenses llevan a cabo Primer Informe Legislativo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Se llevó a
cabo en el majestuoso Teatro Morelos de la capital mexiquense el Primer Informe
Legislativo de dipiutados del Estado de México, evento que congregó a
representantes de los tres Poderes del Estado, así como a legisladores
federales, invitados especiales y ciudadanía en general.
Durante la jornada, se destacó el reconocimiento al esfuerzo
conjunto entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reafirmando que
solo mediante la unidad y la prosperidad compartida es posible construir un
mejor futuro para la entidad.
Entre los temas sobresalientes del informe, los diputados subrayaron
avances en igualdad sustantiva, soberanía energética, acceso a la vivienda,
eficiencia recaudatoria, programas sociales, salud, seguridad pública, finanzas
sanas y bienestar animal, ejes que fortalecen el desarrollo integral del Estado
de México.
En el presídium destacó la presencia de la Gobernadora
Delfina Gómez Álvarez, acompañada del Secretario General de Gobierno, Horacio
Duarte Olivares. Por parte del Poder Legislativo estatal asistieron el diputado
Paco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y la
diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva.
El Poder Judicial estuvo representado por el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, junto con
los magistrados Fernando Díaz Juárez, Erika Icela Castillo Vega y Luis Fernando
Camacho Lupercio.
En sus mensajes, los legisladores federales expresaron su
agradecimiento al respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reiterando
su compromiso con la unidad, la igualdad de oportunidades, el bienestar y la
justicia social. Asimismo, señalaron que la rendición de cuentas es y seguirá
siendo pilar fundamental de la vida democrática en el Estado de México.
Finalmente, se hizo énfasis en el diálogo permanente y en la evaluación pública de las acciones legislativas, con el firme propósito de seguir trabajando por un Estado de México más justo, próspero y solidario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión