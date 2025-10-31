El agua es para la gente y quienes cumplan la ley: Horacio Duarte
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La
distribución de agua en el Estado de México está atravesando un cambio crucial,
según Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, no hay desabasto
de agua, como muchos creen, sino un proceso de reordenamiento que busca
regularizar lo que por años ha sido irregular.
La Operación Caudal ya está en marcha y su objetivo es claro;
erradicar las irregularidades que se han dado en la explotación de los pozos.
De acuerdo con información, existen pozos que operaban sin autorización y
algunos explotaban más allá de lo permitido. La Fiscalía es la encargada de
llevar a cabo este operativo, que busca poner orden en la distribución del
agua.
El papel de los municipios es clave. Se instalaron mesas de
trabajo con los presidentes municipales para coordinar la regularización de
empresas y pozos que operaban de forma ilegal. El objetivo es que los
municipios sean los responsables legales de garantizar que el agua llegue a los
hogares de manera justa y equitativa, respetando las leyes.
En las próximas semanas, los municipios comenzarán a
divulgar los pozos "oficiales" y regularizados, permitiendo que las
empresas de distribución de agua se abastezcan de fuentes legales y
controladas. Esto también tiene como fin evitar que se siga extrayendo agua de
pozos que no cumplen con la ley.
Duarte Olivares explicó que, aunque el agua no escasea en el
Estado de México, se necesita un manejo más ordenado y controlado. Los pozos
ilegales o mal regulados están poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso
y, por ello, la Operación Caudal busca poner freno a estos abusos.
La cuestión del agua en el Estado de México está más que nunca en la agenda pública, y parece que un nuevo orden está por llegar. Las autoridades aseguran que todo el proceso se realizará bajo la legalidad, con la intención de que todos los ciudadanos reciban agua de forma equitativa y conforme a las normas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión