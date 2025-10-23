El Congreso del EdoMéx adquiere edificio de remate de Nueva Alianza en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Congreso
del Estado de México cerró una compra estratégica en el centro de Toluca, al
adquirir a precio de remate, un edificio que perteneció al extinto partido
Nueva Alianza Estado de México.
El diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó que la operación se realizó
con recursos propios del Poder Legislativo y tuvo un costo aproximado de entre
14 y 15 millones de pesos.
Vázquez Rodríguez, también coordinador de Morena, subrayó
que esta adquisición es una “decisión responsable y necesaria” con el objetivo
de eliminar gastos de arrendamiento. Se busca dejar de rentar al menos cuatro
inmuebles que actualmente utiliza el Congreso y mejorar las condiciones
laborales. El nuevo inmueble será utilizado para oficinas administrativas y
atención ciudadana, descongestionando el Palacio Legislativo.
Para garantizar la seguridad, el nuevo edificio cumple con
la infraestructura y normativas de protección civil, un factor ausente en
algunos de los inmuebles rentados, donde se presentaban riesgos como la falta
de elevador y la presencia de cuatro pisos sin las adecuaciones necesarias.
El diputado insistió en que la compra se realizó con total transparencia y austeridad, demostrando que no se trata de un gasto superfluo, sino de una inversión esencial para la operatividad y dignidad del Congreso.
