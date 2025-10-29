El ex – UFC Rodrigo “Kazula” Vargas se prepara para su debut en la lucha libre

Rodrigo “Kazula” Vargas, ex-peleador de la UFC y Campeón de
LUX Fight League está próximo a debutar en la lucha libre mexicana, ya que por
primera vez subirá al ring de esta disciplina el sábado 22 de noviembre en la
Arena López Mateos de Tlalnepantla. Su padrino en esta presentación será el
luchador y también artemarcialista con enfoque en el grappling, Jean Montañez,
teniendo como rivales al Hijo del Pirata Morgan y Hellboy, dos de los rudos más
temibles del circuito independiente mexicano.
A pesar de su especialidad en la lucha cuerpo a cuerpo, obtenida tras alcanzar un altísimo nivel en disciplinas como la Luta Livre y el Brazilian Jiu-Jitsu, Kazula se encuentra preparándose a conciencia para su llegada a la lucha libre mexicana. Para ello ha iniciado arduas sesiones de preparación en las que intercambia conocimiento con Montañez, quien lleva varios años alternando las artes marciales con el deporte-espectáculo que goza de tanta popularidad en México y el mundo.
Sobre su inédita presentación como luchador el 22 de noviembre,
Kazula se mostró retador: “A ese par de mugrosos del Hell Boy y El Hijo del
Pirata Morgan, ya me enteré que les gusta ser montoneros, este 22 de noviembre
voy como refuerzo con Jean Montañez y acaban de cavar su tumba. Los veo”.
La presentación del ex-peleador de la UFC en la función de
Pro-Wrestling Resurrection (WR) ha generado una gran expectativa no solo en la
comunidad de la lucha libre sino también en la de las artes marciales mixtas,
ya que ninguno de los dos medios esperaba que este acontecimiento tuviera lugar
y la presentación especial de Kazula el 22 de noviembre en la Arena López
Mateos podría ser la última vez que se le vea en este tipo de eventos.
El cartel incluye a muchas otras figuras de la lucha libre mexicana, encabezadas por La Puerquiza Extrema, que combatirá a la experimentada tercia ex-AAA La Secta (Dark Cuervo, Dark Scoria y Dark Espíritu), además de nombres como el brasileño Zumbi, Solar Jr., Hijo de Jean Montañez, Sangre Azteca Jr., Freelance, Los Cerebros Negros y las luchadoras Lolita y Hatanna.
