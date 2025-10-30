El Gobierno Estatal te podría apoyar hasta con 25 mil pesos: Participa en el concurso "Emprende Joven 2025"
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- ¿Quieres emprender
un nuevo negocio pero aún consideras que eres demasiado joven?, pues el
Gobierno del Estado de México ha lanzado la convocatoria para el Concurso
"Emprende Joven 2025", una oportunidad única para los jóvenes de 12 a
29 años interesados en fomentar el autoempleo y fortalecer sus habilidades
emprendedoras. A través de este concurso, se otorgarán 50 premios económicos de
25,000 pesos cada uno, que podrán ser utilizados para adquirir herramientas,
materiales y equipos que apoyen a los ganadores en el desarrollo de sus
proyectos.
Los interesados podrán registrarse hasta el 16 de noviembre
de 2025, ya sea de manera individual o en equipos de hasta cinco personas. Para
participar, los jóvenes deberán presentar una propuesta original que tenga
impacto social y que demuestre el potencial para iniciar o fortalecer un
negocio. Los requisitos incluyen documentos como acta de nacimiento, CURP,
identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y una propuesta
estructurada en formato PDF, con detalles sobre el negocio, presupuesto y análisis
de mercado, entre otros.
El evento de premiación se llevará a cabo el 25 de noviembre
de 2025, a las 11:30 horas, en el Tecnológico de Estudios Superiores de
Jocotitlán. Los interesados podrán realizar su registro en línea a través de
https://imej.edomex.gob.mx/
o en las Casas Regionales del IMEJ en Ecatepec, Toluca y Naucalpan, en horario de 9:00 a 18:00 horas en días hábiles. Para más información y la convocatoria completa, los interesados pueden consultar el siguiente enlace: https://tinyurl.com/2xmedc5y
