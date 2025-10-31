El rugido de La Lupita y la irreverencia de Genitallica encenderán la Maraka este 20 de noviembre
Hay noches que no se anuncian: se presienten. Este jueves 20
de noviembre de 2025, el Centro de Espectáculos La Maraka será epicentro de un
estallido que unirá dos fuerzas emblemáticas del rock mexicano: La Lupita,
banda legendaria que regresa con su nuevo sencillo “El Insecto”, y Genitallica,
los irreverentes del norte que llegan a la capital con su más reciente tema “Me
gustas un chingo”, un canto desenfadado al deseo, a la emoción y al puro
vértigo de sentirse vivo. Será una velada de guitarras encendidas, nostalgia
compartida y humor contestatario, donde el público volverá a comprobar por qué
el rock mexicano sigue siendo el espejo más honesto de una generación que no se
rinde.
A partir de las nueve de la noche, el escenario de La Maraka
vibrará al compás de dos trayectorias que, desde los noventa, han desafiado las
convenciones con creatividad y desparpajo. La Lupita, ícono indiscutible del
rock nacional, presentará oficialmente “El Insecto”, un tema que simboliza su
renacimiento artístico y que los une en mancuerna con Los de Abajo, en un acto
que trasciende lo musical para convertirse en un manifiesto de resistencia. En
un país donde la música ha sabido ser refugio y protesta, La Lupita vuelve a
picar con fuerza, evocando esa energía que los convirtió en estandarte
generacional, ahora con Rosita Adame retomando su papel como voz principal y
portadora del espíritu irreverente que siempre los distinguió.
No será solo un concierto: será una ceremonia. Cada acorde
será un guiño al pasado, un tributo al presente y una promesa al futuro. Temas
como “Paquita Disco”, “Contrabando y Traición” o “Supersónico” volverán a arder
bajo las luces del foro, en una noche donde la ausencia de Lino Nava, quien
partió en mayo de 2023, se transformará en presencia eterna. Su legado, su
visión y su frase —“que siga la música”— se harán eco en cada nota, como un
pulso que late aún en los corazones de quienes lo escucharon y lo amaron. “El
Insecto” no es solo una canción: es un símbolo, una reafirmación de vida, una
metáfora de la persistencia de quienes, a pesar de todo, siguen rugiendo desde
el escenario.
Y si La Lupita representa el corazón que resiste, Genitallica será el alma festiva que incendiará el aire. Desde Monterrey, los creadores de himnos como “Imagina”, “Todos Tomados” y “Borracho”, llegan con “Me gustas un chingo”, un tema que captura con humor y frescura ese instante en que la vida parece girar solo alrededor de una mirada correspondida. Es una canción para gritar con el alma, para bailar sin pudor, para recordar que el amor, cuando es genuino, también puede ser rockero. Con más de seis discos en su trayectoria, un séptimo en camino y más de 400 mil oyentes mensuales en plataformas digitales, Genitallica demuestra que sigue siendo una fuerza vigente: una mezcla de irreverencia, energía y verdad que conecta con el público sin filtros ni poses.
Desde finales de los noventa, su música ha sido un espejo de
la cultura mexicana contemporánea: directa, divertida, explosiva. En su ADN
conviven el humor del barrio, la fiesta universitaria y el espíritu de
resistencia. Con “Me gustas un chingo”, logran de nuevo lo que pocos: convertir
la emoción más humana en una celebración colectiva, un himno espontáneo que se
canta con los ojos cerrados y el corazón en llamas.
La conjunción de La Lupita y Genitallica en un mismo
escenario es, más que una coincidencia, un acto poético: dos generaciones del
rock nacional que se encuentran en un punto común, el del desenfado, la
autenticidad y la catarsis compartida. Ambas bandas, desde sus trincheras, han
sabido construir un lenguaje propio, uno donde la risa, la crítica y la pasión
conviven sin pedir permiso. En tiempos donde la música tiende a uniformarse, su
reunión en La Maraka se erige como una celebración del caos creativo, de la
diversidad sonora y del espíritu rebelde que ha mantenido vivo al rock mexicano
durante más de tres décadas.
Detrás de esta cita está la firma de EnLive Production,
promotora que ha sabido tejer una cartelera vibrante donde el arte se vive sin
intermediarios. Fiel a su estilo, la empresa ha vuelto a reunir a dos pesos
pesados del rock nacional en una misma noche, reafirmando su compromiso con el
espectáculo de calidad, con el riesgo artístico y con ese tipo de experiencias
que no se repiten dos veces.
El 20 de noviembre, La Maraka no será solo un foro: será un templo. Un espacio donde las guitarras resonarán como plegarias y las voces se fundirán en un coro que huele a libertad. Una noche donde el público, entre saltos, risas y recuerdos, confirmará que el rock mexicano no está hecho de moda, sino de memoria, de rebeldía y de pasión. Porque cuando La Lupita y Genitallica comparten escenario, no se trata solo de escuchar música, sino de vivirla, gritarla y dejar que, por unas horas, el corazón también se vuelva eléctrico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión