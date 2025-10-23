jueves, 23 de octubre de 2025

“El Yimmy” condenado a 47 años por homicidio en Tecámac


“El Yimmy” condenado a 47 años por homicidio en Tecámac

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La colonia Los Héroes quedó marcada por un brutal homicidio, Diego Jesús Vázquez Millán, mejor conocido en la zona como “El Yimmy”, llegó sin aviso a la calle Bosques de China y, sin pensarlo dos veces, sacó un arma punzo cortante para acabar con la vida de su víctima en un ataque salvaje. La sangre corrió en la escena del crimen mientras el agresor intentaba darse a la fuga.

Pero la justicia no tarda en llegar, ya que la policía municipal lo detuvo al instante y lo entregó a las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con pruebas irrefutables, puso en manos del Ministerio Público el expediente que llevó a “El Yimmy” ante el juez.

Hoy, el criminal paga caro su crimen con 47 años y 6 meses de prisión de condena, además, deberá pagar una multa de 192 mil 711 pesos y la reparación del daño por 237 mil 768 pesos. En tanto, queda privado de derechos políticos y civiles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 