“El Yimmy” condenado a 47 años por homicidio en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La colonia
Los Héroes quedó marcada por un brutal homicidio, Diego Jesús Vázquez Millán,
mejor conocido en la zona como “El Yimmy”, llegó sin aviso a la calle Bosques
de China y, sin pensarlo dos veces, sacó un arma punzo cortante para acabar con
la vida de su víctima en un ataque salvaje. La sangre corrió en la escena del
crimen mientras el agresor intentaba darse a la fuga.
Pero la justicia no tarda en llegar, ya que la policía
municipal lo detuvo al instante y lo entregó a las autoridades.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), con pruebas irrefutables, puso en manos del Ministerio Público el
expediente que llevó a “El Yimmy” ante el juez.
Hoy, el criminal paga caro su crimen con 47 años y 6 meses de prisión de condena, además, deberá pagar una multa de 192 mil 711 pesos y la reparación del daño por 237 mil 768 pesos. En tanto, queda privado de derechos políticos y civiles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión