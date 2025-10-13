ElectroRecicla: Más de 9 toneladas de residuos electrónicos recolectados en el EdoMéx
Durante tres días, la campaña ElectroRecicla, impulsada por
el Gobierno del Estado de México bajo la administración de la Maestra Delfina
Gómez Álvarez, logró reunir más de nueve toneladas de residuos eléctricos y
electrónicos en desuso.
Organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (SMAyDS), la jornada se llevó a cabo en tres puntos clave: el
Palacio de Gobierno, el Edificio de la Secretaría de la Contraloría y el
Conjunto SEDAGRO.
Entre los artículos recolectados se encuentran computadoras,
laptops, impresoras, monitores, celulares, televisores, electrodomésticos
pequeños, cargadores y teclados, los cuales fueron entregados a la Asociación
Mexicana de Recicladores de Eléctricos y Electrónicos (AMREE) para su correcta
clasificación, desensamble y procesamiento.
El objetivo de ElectroRecicla fue fomentar la cultura del manejo responsable de residuos electrónicos, así como su reutilización y reciclaje, contribuyendo a la protección del medio ambiente. Los materiales valorizables se canalizaron como materia prima reciclada, mientras que los no aprovechables fueron enviados a un destino final seguro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión