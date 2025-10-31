Encuentran cuerpo de joven en el Cerro de Tlalayote
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En las
primeras horas del miércoles, en la zona boscosa del Cerro de Tlalayote, en la
comunidad de San Andrés de la Cañada, Ecatepec, fue descubierto el cuerpo sin
vida de una joven mujer de aproximadamente 25 años. La víctima, que presentaba
huellas evidentes de violencia, fue hallada por un grupo de personas que
realizaban ejercicio en el área.
A pesar de los esfuerzos de los paramédicos que llegaron al
lugar, se confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales. Las
autoridades de la Policía de Seguridad Pública acordonaron la zona y dieron
parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que, a través del
área especializada en Feminicidios, se encuentra llevando a cabo las
investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la identidad de la
víctima.
Se espera que en las próximas horas se dé más información sobre el caso.
