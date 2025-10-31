viernes, 31 de octubre de 2025

Encuentran cuerpo de joven en el Cerro de Tlalayote


Encuentran cuerpo de joven en el Cerro de Tlalayote

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En las primeras horas del miércoles, en la zona boscosa del Cerro de Tlalayote, en la comunidad de San Andrés de la Cañada, Ecatepec, fue descubierto el cuerpo sin vida de una joven mujer de aproximadamente 25 años. La víctima, que presentaba huellas evidentes de violencia, fue hallada por un grupo de personas que realizaban ejercicio en el área.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos que llegaron al lugar, se confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales. Las autoridades de la Policía de Seguridad Pública acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que, a través del área especializada en Feminicidios, se encuentra llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la identidad de la víctima.

Se espera que en las próximas horas se dé más información sobre el caso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 