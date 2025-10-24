Enrique Vargas del Villar presenta iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- El senador
del PAN, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para reformar la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de proteger a
las mujeres policías de la discriminación, la violencia, el acoso sexual y la
falta de oportunidades en las corporaciones de seguridad pública de todo el
país.
La propuesta tiene como objetivo garantizar la igualdad de
oportunidades para las mujeres que participan en las corporaciones policíacas.
Según los datos, casi uno de cada tres elementos de los cuerpos de seguridad
son mujeres (aproximadamente el 29.1%), pero menos del 15% de ellas ocupa
mandos medios y superiores, lo que evidencia la falta de oportunidades de
ascenso.
Estudios de la ONU Mujeres e Intersecta indican que el 45%
de las mujeres policías ha sufrido acoso sexual y el 74% ha enfrentado barreras
estructurales para ascender. Además, existe la limitación o inexistencia de
licencias de maternidad, cuidado infantil y equipo táctico adecuado.
Dentro de su propuesta, el senador Vargas también planteó
establecer la obligación de contar con protocolos contra el acoso y la
violencia de género, crear mecanismos de seguimiento y evaluación del
cumplimiento de estas medidas, e implementar medidas de conciliación entre la
vida laboral, familiar y de cuidados. Asimismo, propuso que las instalaciones
policiacas cuenten con servicios de guarderías y lactarios equipados.
También destacó la necesidad de garantizar la entrega de equipamiento
y uniformes adecuados, considerando género, complexión y necesidades
específicas. Otra de sus propuestas es adicionar la perspectiva de género en la
regulación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el mejoramiento de
las condiciones laborales de las mujeres policías. Además, sugirió adoptar
medidas afirmativas para el ascenso, permanencia, profesionalización y remuneración
salarial igualitaria.
El senador Vargas destacó que la situación actual no solo es una violación a los derechos de las mujeres, sino que también afecta la eficacia y legitimidad de las instituciones de seguridad. La iniciativa busca erradicar las brechas de género y la violencia institucional que limitan el desarrollo profesional de las mujeres policías.
