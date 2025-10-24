viernes, 24 de octubre de 2025

Enrique Vargas del Villar presenta iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública


Enrique Vargas del Villar presenta iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- El senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de proteger a las mujeres policías de la discriminación, la violencia, el acoso sexual y la falta de oportunidades en las corporaciones de seguridad pública de todo el país.

La propuesta tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres que participan en las corporaciones policíacas. Según los datos, casi uno de cada tres elementos de los cuerpos de seguridad son mujeres (aproximadamente el 29.1%), pero menos del 15% de ellas ocupa mandos medios y superiores, lo que evidencia la falta de oportunidades de ascenso.

Estudios de la ONU Mujeres e Intersecta indican que el 45% de las mujeres policías ha sufrido acoso sexual y el 74% ha enfrentado barreras estructurales para ascender. Además, existe la limitación o inexistencia de licencias de maternidad, cuidado infantil y equipo táctico adecuado.

Dentro de su propuesta, el senador Vargas también planteó establecer la obligación de contar con protocolos contra el acoso y la violencia de género, crear mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de estas medidas, e implementar medidas de conciliación entre la vida laboral, familiar y de cuidados. Asimismo, propuso que las instalaciones policiacas cuenten con servicios de guarderías y lactarios equipados.

También destacó la necesidad de garantizar la entrega de equipamiento y uniformes adecuados, considerando género, complexión y necesidades específicas. Otra de sus propuestas es adicionar la perspectiva de género en la regulación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres policías. Además, sugirió adoptar medidas afirmativas para el ascenso, permanencia, profesionalización y remuneración salarial igualitaria.

El senador Vargas destacó que la situación actual no solo es una violación a los derechos de las mujeres, sino que también afecta la eficacia y legitimidad de las instituciones de seguridad. La iniciativa busca erradicar las brechas de género y la violencia institucional que limitan el desarrollo profesional de las mujeres policías.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 