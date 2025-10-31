viernes, 31 de octubre de 2025

Entre balazos y gritos, operativo policiaco destroza banda criminal en Villa de Allende


Entre balazos y gritos, operativo policiaco destroza banda criminal en Villa de Allende

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Villa de Allende.- Una peligrosa célula criminal, presuntamente vinculada a una organización delictiva de otro estado, cayó ayer en un violento operativo en el que la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a diez sujetos involucrados en un secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos se registraron el 21 de octubre de 2025, cuando la hija de una de las víctimas, aterrada, alertó a las autoridades sobre el secuestro de su madre. La joven explicó que varios hombres armados la habían privado de la libertad junto a un hombre, para luego llevarlos a un lugar desconocido.

El enfrentamiento no se hizo esperar. Durante el operativo, los criminales repelieron la acción policiaca con balas y violencia, pero fueron capturados sin posibilidad de escape. En el lugar se aseguraron cuatro armas de fuego, cinco vehículos, cascos camuflajeados, chalecos tácticos, y municiones, material que confirma su fuerte organización y preparación militar.

Los detenidos fueron identificados como Jean David “N”, Pedro “N”, Luis Ángel “N”, Rafael “N”, Nancy “N”, Jessica Paola “N”, Berenice “N”, Enedith “N”, Edwin “N” y Kerin Alberto “N”, quienes serán procesados por secuestro y portación de armas de fuego.

La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), que dio inicio a la investigación, confirmó que los acusados estarán bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial. El Juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 