Entre balazos y gritos, operativo policiaco destroza banda criminal en Villa de Allende
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Villa de Allende.-
Una peligrosa célula criminal, presuntamente vinculada a una organización
delictiva de otro estado, cayó ayer en un violento operativo en el que la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a diez sujetos
involucrados en un secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo del
Ejército.
Los hechos se registraron el 21 de octubre de 2025, cuando
la hija de una de las víctimas, aterrada, alertó a las autoridades sobre el
secuestro de su madre. La joven explicó que varios hombres armados la habían
privado de la libertad junto a un hombre, para luego llevarlos a un lugar
desconocido.
El enfrentamiento no se hizo esperar. Durante el operativo,
los criminales repelieron la acción policiaca con balas y violencia, pero
fueron capturados sin posibilidad de escape. En el lugar se aseguraron cuatro
armas de fuego, cinco vehículos, cascos camuflajeados, chalecos tácticos, y
municiones, material que confirma su fuerte organización y preparación militar.
Los detenidos fueron identificados como Jean David “N”,
Pedro “N”, Luis Ángel “N”, Rafael “N”, Nancy “N”, Jessica Paola “N”, Berenice
“N”, Enedith “N”, Edwin “N” y Kerin Alberto “N”, quienes serán procesados por
secuestro y portación de armas de fuego.
La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), que dio inicio a la investigación, confirmó que los acusados estarán bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial. El Juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
