Estado de México refuerza esquema de vacunación con más de 875 mil dosis aplicadas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
esfuerzo sin precedentes por proteger la salud de los mexiquenses, el Estado de
México ha registrado un aumento notable en la aplicación de vacunas contra
enfermedades prevenibles durante el presente año. De abril a agosto de 2025, se
aplicaron un total de 875 mil 666 dosis de vacunas triple y doble viral, lo que
representa un incremento del 88% en comparación con el mismo periodo del año
anterior, cuando se habían administrado 465 mil 281 dosis. La diferencia
absoluta supera las 410 mil dosis, marcando un avance significativo en la
cobertura de inmunización.
Bajo la conducción del gobierno del Estado de México y con el respaldo técnico de la Secretaría de Salud estatal, encabezada por la doctora Macarena Montoya, la entidad ha redoblado esfuerzos para fortalecer el cerco sanitario ante enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis, protegiendo especialmente a la población infantil y juvenil.
Las vacunas aplicadas, pertenecientes al grupo de biológicos
de virus vivos atenuados, incluyen la triple viral (SRP), que protege contra
sarampión, rubéola y parotiditis, así como la doble viral (SR), efectiva contra
sarampión y rubéola. El esquema de vacunación requiere dos dosis para
considerarse completo, y los esfuerzos se han centrado en garantizar que ningún
menor de edad quede sin acceso a esta importante medida de prevención.
La estrategia ha abarcado tanto zonas urbanas como rurales, mediante la instalación de módulos en centros de salud y hospitales, así como el despliegue de brigadas móviles hacia comunidades alejadas. Una de las iniciativas más destacadas ha sido el programa denominado "Jueves de la Salud", el cual ha facilitado la inmunización a miles de familias en todo el territorio mexiquense.
