“Fábrica de Negocio, Más Cerca de Ti” llega al Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Centro
de Convenciones de Toluca será sede de Fábrica de Negocio, Más Cerca de Ti,
Región Centro, un encuentro de negocios y profesionalización comercial que por
primera vez se realiza en el Estado de México, con el objetivo de fortalecer a
emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la región.
El evento es organizado por el Gobierno del Estado de
México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico, dirigida por Laura González Hernández, en
coordinación con GS1 México, presidido por Jorge Garcés Domínguez, también
director ejecutivo de Súper Kompras, y Alejandro Trejo Rivera, director de
Desarrollo de Asociados.
Más de 1,500 participantes y 540 citas de negocios están
programadas con la participación de 14 cadenas comerciales y marketplaces,
entre ellos Súper Kompras, Oxxo, Tiendas Red, Tiendas Del Sol, Amazon y
Nutrisa. El encuentro busca impulsar el desarrollo económico, el empleo y el
bienestar regional en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro,
Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Michoacán.
“Esta es una muy buena oportunidad para todas las Pymes que
tienen algo que ofrecer a las grandes cadenas... es el ecosistema, es el lugar,
es el evento, uno de los más fuertes que hay en el país”, destacó Laura
González Hernández.
Por su parte, Jorge Garcés Domínguez subrayó que “Fábrica de
Negocio se ha convertido en una plataforma de oportunidades, ayudando a las
empresas a elevar sus estándares de calidad y productividad.”
Hasta la fecha, el programa ha brindado más de 11,000
capacitaciones a MiPyMEs a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor
(IME) y la Dirección de Comercio.
Registro abierto: www.fabricadenegocio.com/estadodemexico
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión