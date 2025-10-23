jueves, 23 de octubre de 2025

“Fábrica de Negocio, Más Cerca de Ti” llega al Estado de México


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Centro de Convenciones de Toluca será sede de Fábrica de Negocio, Más Cerca de Ti, Región Centro, un encuentro de negocios y profesionalización comercial que por primera vez se realiza en el Estado de México, con el objetivo de fortalecer a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la región.

El evento es organizado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, dirigida por Laura González Hernández, en coordinación con GS1 México, presidido por Jorge Garcés Domínguez, también director ejecutivo de Súper Kompras, y Alejandro Trejo Rivera, director de Desarrollo de Asociados.

Más de 1,500 participantes y 540 citas de negocios están programadas con la participación de 14 cadenas comerciales y marketplaces, entre ellos Súper Kompras, Oxxo, Tiendas Red, Tiendas Del Sol, Amazon y Nutrisa. El encuentro busca impulsar el desarrollo económico, el empleo y el bienestar regional en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Michoacán.

“Esta es una muy buena oportunidad para todas las Pymes que tienen algo que ofrecer a las grandes cadenas... es el ecosistema, es el lugar, es el evento, uno de los más fuertes que hay en el país”, destacó Laura González Hernández.

Por su parte, Jorge Garcés Domínguez subrayó que “Fábrica de Negocio se ha convertido en una plataforma de oportunidades, ayudando a las empresas a elevar sus estándares de calidad y productividad.”

Hasta la fecha, el programa ha brindado más de 11,000 capacitaciones a MiPyMEs a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y la Dirección de Comercio.

Registro abierto: www.fabricadenegocio.com/estadodemexico

