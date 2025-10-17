Fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel envían 30 toneladas de ayuda a Veracruz
Veracruz.- Frente a las devastadoras lluvias y el desbordamiento del río Cazones, que han dejado a numerosas familias en situación vulnerable, la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel, con el apoyo decidido del personal de TELMEX, la Red de Voluntarios y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), iniciaron desde el domingo la entrega de 30 toneladas de ayuda humanitaria en los municipios de Poza Rica, Álamo y El Higo.
Más que números, detrás de estas toneladas de apoyo hay rostros y corazones. Se entregaron 6,500 despensas, 5,000 colchonetas, 2,500 cobertores y 6,075 bidones de agua, además de seis plantas potabilizadoras capaces de purificar agua para las comunidades. Gracias a la logística terrestre y aérea, que incluyó un helicóptero de TELMEX, la ayuda llegó de forma directa a quienes más la necesitan.
La coordinación entre las fundaciones, voluntarios y la SEDENA refleja un compromiso genuino por proteger el bienestar y la dignidad de cada familia afectada, atendiendo sus necesidades inmediatas para apoyar la recuperación local.
“Este es un esfuerzo colectivo para recordar que, ante la
adversidad, no estamos solos”, destacó un representante de las organizaciones,
mientras los voluntarios entregaban los insumos puerta a puerta.
El trabajo continúa, con la esperanza y la convicción de llegar a cada rincón donde la emergencia golpeó más fuerte, reafirmando que la solidaridad es la mejor respuesta en tiempos difíciles.
