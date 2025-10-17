Gobierno de Atizapán de Zaragoza entrega obra de repavimentación y seguridad vial en Barrio Norte
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atizapán de
Zaragoza.- El presidente municipal de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas,
acompañado por la presidenta honoraria del sistema municipal DIF, Paty Arévalo,
realizó la entrega oficial de la obra de repavimentación con concreto
hidráulico estampado en la calle Leandro Valle, en el tramo que va desde la
Calle Palma hasta la Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio Norte.
Esta intervención forma parte de un programa municipal para mejorar la infraestructura
vial y la seguridad en las calles del municipio.
Los trabajos realizados incluyeron la demolición de la carpeta asfáltica existente para preparar la base, seguida del tendido de una capa de grava-tepetate que brindará estabilidad a la nueva superficie. También se realizó la renivelación de los pozos de visita para garantizar un adecuado nivel en toda la vía. La superficie de rodamiento se construyó con concreto hidráulico estampado de 15 centímetros de espesor y fue sellada para aumentar su durabilidad.
Además de la pavimentación, se construyeron guarniciones y
banquetas para mejorar la accesibilidad peatonal, y se instalaron luminarias
tipo colonial que brindan una mejor iluminación y un toque estético al entorno.
Para incrementar la seguridad vial, se colocaron reductores de velocidad
equipados con botones y vialetas intermitentes. Finalmente, se aplicó pintura
en las guarniciones, destacando los bordes y facilitando la visibilidad para
conductores y peatones.
“Con esta obra reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Barrio Norte, brindando calles más seguras y modernas. Seguiremos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad cuente con infraestructura de primer nivel,” comentó Rodríguez Villegas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión