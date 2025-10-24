Gobierno del Estado de México envía 358 toneladas de ayuda humanitaria a Hidalgo y prepara apoyo para Veracruz
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México anunció el envio de un total de 358 toneladas de ayuda
humanitaria y víveres a familias damnificadas en nueve municipios del estado de
Hidalgo, durante el periodo del 16 al 22 de octubre. Este apoyo incluyó el
despliegue de 703 elementos de diversas dependencias, entre ellos 540 de la
Secretaría de Seguridad, 51 de la Secretaría del Campo, 20 de Probosque, 50 de
Protección Civil y cuatro brigadas médicas de la Secretaría de Salud.
El Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos realizó 17 vuelos en la zona afectada, mediante los cuales distribuyó 303 despensas, 200 kilogramos de medicamentos y nueve kits para bebé, además de evacuar a 26 personas, 15 de ellas con urgencias médicas.
Para las labores de limpieza y rehabilitación se
enviaron 31 unidades de la Secretaría de Seguridad, 17 retroexcavadoras, dos
máquinas 320, 13 camiones de volteo, dos camiones Kodiak, cuatro autobuses, 13
camionetas, un helicóptero y una ambulancia, junto con más de 4,700
herramientas como palas, picos, azadones y carretillas, bolsas de plástico, y
10 toneladas de alimento para animales.
En paralelo, se alistan los primeros cargamentos de ayuda
para el estado de Veracruz, consistentes en 125 toneladas de víveres recaudadas
entre el Gobierno del Estado de México y la Legislatura mexiquense.
El próximo envío al estado de Veracruz incluirá 75 toneladas aportadas por el Gobierno del Estado de México, 50 toneladas de la Legislatura y 70 pares de zapatos donados por la comunidad de San Mateo Atenco. Las autoridades reiteraron la invitación a la población a continuar donando alimentos no perecederos, ropa, calzado, medicamentos, productos de limpieza, artículos para bebé, agua embotellada y cobertores. Los centros de acopio se encuentran en el Palacio de Gobierno de Toluca, el DIFEM Toluca, la base de Protección Civil del Estado de México en Valle de Chalco y el Parque de Orizaba en Naucalpan.
