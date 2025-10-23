Gobierno del Estado de México rehabilita Periférico Oriente y Avenida Central en Nezahualcóyotl
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- El
Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Gobierno Federal y de
Nezahualcóyotl, lleva a cabo la rehabilitación de dos de las vialidades más
transitadas del oriente mexiquense: Periférico Oriente y Avenida Central.
Estas acciones forman parte del Plan Integral para el
Rescate del Oriente, con una inversión conjunta de más de 240 millones de pesos
en beneficio de más de 2 millones de habitantes.
En Periférico Oriente, se rehabilitan 5.47 kilómetros que conectan el Bordo de Xochiaca con la autopista México–Puebla, con una inversión cercana a 150 millones de pesos. Esta vía registra un tránsito diario de 180 mil vehículos y beneficia directamente a los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán.
Por su parte, en Avenida Central se realiza el
reencarpetamiento de carriles centrales y laterales en un tramo de más de 6 kilómetros,
desde Ciudad Azteca, Ecatepec, hasta Ojo de Agua, Tecámac, con una inversión superior
a 94 millones de pesos.
El Ing. José Luis López López, Residente Regional de la
Junta de Caminos del Estado de México, explicó que los trabajos incluyen la
rehabilitación de la carpeta asfáltica y la corrección de deformaciones en las
capas inferiores, además de obras complementarias de drenaje, banquetas,
guarniciones y alumbrado, con el fin de reducir encharcamientos y mejorar la seguridad
vial.
Tras años de falta de mantenimiento, la actual administración estatal retomó la responsabilidad directa del mantenimiento y rehabilitación de estas arterias, con el objetivo de ofrecer infraestructura digna y segura a los habitantes del oriente mexiquense.
