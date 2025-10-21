Grupo Relámpagos apoya con traslado aéreo a vecinos de Hidalgo tras inundaciones
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Hidalgo.- Como en
los viejos tiempos del verdadero espíritu de servicio, el Grupo de Rescate
Aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México volvió a surcar los cielos,
esta vez con rumbo a las zonas más golpeadas por las recientes inundaciones en
el estado de Hidalgo, llevando víveres y ayuda.
Los vuelos humanitarios iniciaron el pasado jueves 16 de
octubre y se extendieron hasta las últimas horas del lunes 21. Durante ese
periodo, se realizaron un total de 12 misiones aéreas, que no sólo permitieron
el traslado de ayuda vital, sino también la evacuación de personas en
situaciones críticas.
Fueron 1,696 kilogramos de ayuda los que se trasladaron desde suelo mexiquense a los municipios más afectados, entre los que se cuentan Huehuetla, Tepehuacán de Guerrero, Jacala, Ixmiquilpan, Metztitlán, Atlapexco, San Bartolo Tutotepec, Nopala de Villagrán, Tlahuiltepa, Tlanchinol y Tianguistengo.
En cada vuelo, los helicópteros del Grupo Relámpagos
transportaron 213 despensas con alimentos no perecederos, medicamentos, insumos
médicos, productos de limpieza, y hasta nueve kits especiales para bebés,
pensados en los más pequeños que enfrentan estas emergencias.
Pero no sólo se llevó ayuda, también se salvó vidas. Catorce
pacientes con urgencias médicas fueron trasladados desde zonas de difícil
acceso hasta el Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en
Pachuca, para posteriormente recibir atención especializada en hospitales de la
región. Junto a ellos, otras diez personas fueron evacuadas, sumando un total
de 24 vidas rescatadas del riesgo inminente.
En estos tiempos difíciles, la ayuda aérea no sólo fue un puente entre el cielo y la tierra, sino también un recordatorio de que el auxilio siempre llega.
