¡Hasta la mochila les quitaron! Asaltan a jóvenes en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La
delincuencia se hizo presente en las calles de la colonia Buenavista, donde un
par de motoratones, sin el menor temor ni vergüenza, asaltaron a plena luz del
día a tres jóvenes estudiantes, despojándolos de sus pertenencias, hasta una mochila
escolar.
Los hechos quedaron grabados en video, donde se observa el
momento exacto en que dos sujetos a bordo de una motocicleta se emparejan con
los jóvenes, que caminaban tranquilamente por la las calles.
En cuestión de segundos, uno de los hampones desciende del
vehículo, saca un arma de fuego y apunta directamente a los estudiantes,
quienes, paralizados por el miedo, entregan lo que traen sin oponer
resistencia. En la imagen se ve claramente cómo el criminal arrebata una
mochila, mientras su cómplice vigila desde la moto, listo para escapar.
Hasta el momento no se reportan detenidos, y las víctimas ya presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Se espera que con el material videográfico las autoridades puedan ubicar y capturar a los responsables.
